Немецкие врачи не раскрывают, что произошло с Навальным, но русские остаются крайними

01.09.2020, Москва, Максим Карпенко

Германия отказывается предоставить данные по причинам ухудшения здоровья российского либерального оппозиционера Алексея Навального, который вывезен в Берлин.

Об этом, выступая перед студентами МГИМО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, перепет корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лавров подчеркнул, что Навальный уже больше недели находится в немецкой клинике, но ни медики, ни правоохранительные органы ФРГ до сих пор не могут рассказать о том, что с ним произошло.

«Нам сейчас выдвигают требования, чтобы врачи в Омске немедленно представили свои заключения, чтобы мы провели расследование по поводу того, что Навальный попал в кому. Помните, в Омске он пролежал чуть более суток и уже все наши западные коллеги подняли шум: «Почему нет никакой информации».

Ну вот, он, наконец, уже неделю как находится в Германии. Немецкие врачи тоже никакой информации не дают. Но к ним, почему-то, никто никаких требований не выдвигает, не осуждает их за то, что они пытаются скрыть истину. Нас обвиняют, что мы не расследуем эту ситуацию. Это неправда. Начиная с того же дня, когда все это произошло, наше МВД запустило доследственную проверку, а следствие может начаться только когда будет установлено, что произошло. Чего, повторяю, пока неясно, – немецкие врачи пока не могут соответствующую информацию нам передать.

Наша Генпрокуратура обратилась к коллегам в Германии с просьбой задействовать Соглашение об оказании взаимной правовой помощи», – заявил Лавров.

Напомним, российский оппозиционер, либерал Алексей Навальный попал в больницу 20 августа. Ему стало плохо прямо на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву, из-за чего судно пришлось экстренно посадить в аэропорту Омска.

Спустя пару дней его отправили частным бортом в немецкую клинику Charitе, где местные врачи оперативно диагностировали у него отравление.