Немецкий бизнесмен: Русские не простят Европу

Елена Острякова.  
14.01.2026 09:48
  (Мск) , Москва
Немецкие компании «послушно и с подобострастием перед Урсулой фон дер Ляйен» ушли из России,  а теперь на их предприятиях работают их конкуренты из БРИКС.

Об этом немецкий бизнесмен и экономист Андре Барендрегт заявил в интервью каналу «Папочка канцлера», передает корреспондент «ПолитНавигатора».


«Там, где «Фольксваген» производил в Калуге, теперь работают китайцы. Китайские автомобили теперь,  полагаю, собираются с помощью техники «Фольксваген»: станков,  производственного оборудования, сборочных линий и так далее. Или все это оборудование было модифицировано. Там, где «Мерседес» раньше производил в Нижнем Новгороде коробки передач, теперь тоже работают китайцы. Таким образом, рынки и производственные мощности, которые мы раньше финансировали, теперь заняты. Вопрос не в том,  позволите ли вы немецким компаниям вернуться, а в том, что они могут предложить»,  – сказал Барендрегт.

Он считает, что немецким компаниям необходимо вернуться в Россию, но там их могут не простить.

«Я верю, что это сотрудничество в какой-то момент возобновится. Примет ли тогда Россия Германию и европейцев в целом с распростертыми объятиями – это очень большой вопрос, потому что санкции против России нанесли ей вред. Однако введенные санкции ослабили Европу больше, чем кто-либо предполагал изначально», – сказал Барендрегт.

