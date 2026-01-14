Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Немецкие компании «послушно и с подобострастием перед Урсулой фон дер Ляйен» ушли из России, а теперь на их предприятиях работают их конкуренты из БРИКС.

Об этом немецкий бизнесмен и экономист Андре Барендрегт заявил в интервью каналу «Папочка канцлера», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Там, где «Фольксваген» производил в Калуге, теперь работают китайцы. Китайские автомобили теперь, полагаю, собираются с помощью техники «Фольксваген»: станков, производственного оборудования, сборочных линий и так далее. Или все это оборудование было модифицировано. Там, где «Мерседес» раньше производил в Нижнем Новгороде коробки передач, теперь тоже работают китайцы. Таким образом, рынки и производственные мощности, которые мы раньше финансировали, теперь заняты. Вопрос не в том, позволите ли вы немецким компаниям вернуться, а в том, что они могут предложить», – сказал Барендрегт.

Он считает, что немецким компаниям необходимо вернуться в Россию, но там их могут не простить.