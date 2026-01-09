Немецкий офицер: армия РФ придумала, как выкуривать ВСУ из схронов

Максим Столяров.  
09.01.2026 20:05
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1607
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Российская армия использует огромные советские запасы гранат со слезоточивым газом, чтобы выкуривать солдат ВСУ из укрытий.

Об этом на официальном канале Бундесвера заявил немецкий полковник Штефан Заалов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Русские используют боевые гранаты, сотни тысяч которых лежат на складах ещё с советских времён. Их подвешивают под дрон, и сбрасывают. Аэрозольная граната К-51 [со слезоточивым газом]. Этот аэрозоль тяжелее воздуха, и он распространяется по окопам и позициям.

Поскольку на Украине сейчас идёт сильная борьба на позициях, такие меры заставляют солдата покинуть укрытие. И в тот момент, когда солдат покидает позицию, его атакует либо второй дрон, либо артиллерия…

Солдат покидает позицию, потому что там он больше не может дышать, и оказывается сражён», – обрисовал ситуацию фриц.

