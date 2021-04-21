Немецкий политолог: Меркель сказала очень неприятные вещи для Украины

21.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель во время выступления в ПАСЕ, отвечая на вопросы провокатора-депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, дала чётко понять Украине, что Берлин не откажется от «Северного потока-2» и не намерен воевать за интересы Киева.

Об этом по видеосвязи из Берлина в эфире телеканала «Россия 1» заявил немецкий политолог Александр Рар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меркель на этой встрече раздавала щелчки налево и направо, особенно восточноевропейцам, которые хотят полностью разорвать отношения с Россией. Я думаю, что щелчок пошёл в адрес украинцев тоже. Она говорит, что немцы по этой дороге не пойдут. С Россией трудно работать, но как мне кажется, немцы по-прежнему придерживаются стратегических отношений с Россией», – сказал политолог.

«Украина – знает и поэтому не любит Германию. Что немецкое правительство выступает против вхождения этой страны в НАТО. Германия выступает за «Северный поток-2». И Германия всё-таки за какое-то миротворчество в минском процессе, а Украине хочется, чтобы Германия вместе с Америкой повоевала на стороне Украины против России – такого никогда не будет.

Поэтому сейчас Украина переключается на американцев. Во всяком случае, что касается России, Меркель сказала – Европа по-прежнему будет с Россией сотрудничать. Думаю, об этом нужно украинцам задуматься», – добавил Александр Рар.