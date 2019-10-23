Персидские монархии признали Россию символом силы

23.10.2019, Москва, Олег Кравцов

Последние события в Сирии, в частности подписание российско-турецкого меморандума, показали, что Россия становится главным игроком нового ближневосточного порядка.

Такое мнение в интервью французскому еженедельнику Le Nouvel Observateur высказал старший научный сотрудник Высшей школы социальных наук, известный эксперт по Ближнему Востоку Хамит Бозарслан.

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«Пожалуй, я бы пока что не стал говорить о новом мировом порядке, поскольку равновесие все еще подвижно. Как бы то ни было, мы явно наблюдаем новый ближневосточный порядок с Россией в качестве главного игрока. Америка Дональда Трампа стала кораблем, который шатает из стороны в сторону совершенно непоследовательным образом. Ей пришлось отправлять своего вице-президента и дипломатов, чтобы договариваться о перемирии между Анкарой и курдами», – говорит Бозарслан.

При этом он считает, что стратегия президента РФ Владимира Путина предельно прозрачна.

«Президент России хочет взять реванш у истории за распад империи в 1917 и 1991 году. Когда он говорит, что битва за Москву 1612 года продолжается, он имеет в виду «свою», вечную и имперскую Россию. Его ходы были хладнокровными и циничными, он, не торопясь, разыгрывал карту альянсов. Стал арбитром в регионе», – говорит эксперт.

Он также утверждает, что сегодня Россия, как ранее США, становится «империей хаоса, которая нуждается в кровавых конфликтах за пределами своей территории, чтобы утвердить свое влияние».

«Российский военный бюджет составляет всего 50 миллиардов долларов, что почти в 15 раз меньше, чем у американцев. Тем не менее Владимир Путин стал теперь символом силы. В ОАЭ и Саудовской Аравии его недавно встречали с небывалым почтением. Регион понимает, что тот может понадобиться ему, и что лучше не класть все яйца в американскую корзину», – резюмирует Бозарслан.

Как сообщал ПолитНавигатор, киевские пропагандисты прогнозируют, что вслед за курдами США сольют России и Украину.