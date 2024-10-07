Необучаемые: Россияне по-прежнему скупают недвижимость в странах НАТО

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Две страны НАТО – Турция и Черногория – входят в Топ-3 иностранных государств, где граждане России приобретают недвижимость за рубежом.

Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант». По данным издания, наиболее востребованным направлением у клиентов из России остается Турция, ОАЭ, Черногория. В последней, как сообщал «ПолитНавигатор», периодически возникают дискуссии о возможности ареста активов граждан РФ, попавших под западные санкции.

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Издание признаёт, что в целом в последние полгода число сделок значительно снизилось – это связано с тем, что большая часть граждан РФ, стремившихся выехать за границу и приобрести там недвижимость, уже сделала это в первый период после начала СВО.

«В 2022–2023 годах многие в панике стремились инвестировать в понятные активы за рубежом, часть клиентов решала задачи по получению документов или открытию счетов… Сейчас у большинства эти потребности закрыты», – говорится в публикации.