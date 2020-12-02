Неонацисты объявили Авакова пособником «венгерских коллаборантов» в Закарпатье

02.12.2020, Киев, Вадим Москаленко

Исполнение депутатами одного из регионов Закарпатья гимна Венгрии является таким же проявлением сепаратизма и коллаборационизма, как и в Донбассе. Однако украинские правоохранители закрывают глаза на происходящее в западных областях.

Об этом в своём telegram-канале заявил неонацист Назар Приходько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В венгерской культурной ассоциации Закарпатья считают, что исполнение гимна чужой страны на заседании Сюртовской объединенной территориальной общины не является чем-то запрещенным.

Там отметили, что сначала исполнили гимн Украины, а затем Венгрии. Также в организации выразили возмущение из-за обысков, которые проводила СБУ.

Они еще возмущаются… Друзья! Представьте ситуацию: в Бахмуте на открытии сессии депутаты исполняют Гимн РФ, пусть даже после Гимна Украины. Наша с вами реакция? Итак, а чем пророссийский сепаратизм отличается от провенгерского? Даже не сепаратизм – коллаборационизм!?

Еще раз спрашиваю у Службы безопасности Украины: где аресты депутатов Сюртовской ОТО на Закарпатье!?», – написал он.

Националист возмутился тем фактом, что глава МВД Украины Арсен Аваков вместо арестов местных депутатов начал угрожать патриотам, которые призывают бороться с закарпатским сепаратизмом.

«Тут еще Аваков начал угрожать нам за возмущение ситуацией. Не венграм, а нам, оперативно слепив видео с неким типом, который угрожает венграм, используя символику Правого сектора для дискредитации славной организации…

Кейс набирает обороты, и главное в нем – отстоять наши национальные интересы, памятуя о том, что не имеет разницы национальность или фамилия коллаборанта. Будь то русский или мадьяр, Иванов или Пушкаш», – резюмировал Приходько.