Неоусташи грозят виселицей «свидомому» президенту Хорватии

13.05.2020, Белград, Алексей Топоров

В Загребе обнаружено граффити в виде повешенного человечка с надписью «Случайный президент», появившееся после того, как президент Хорватии Зоран Миланович сказал, что не посетит церемонию памяти расстрелянных партизанами усташей в Блайбурге, потому что там были убиты «нацисты и их прислужники».

Об этом сообщают балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Граффити с висящим в петле виселицы человечком и надписью «Случайный президент» имеет прямой отсыл к словам нынешнего хорватского президента-социалиста Зорана Милановича. Еще в 2012 году, будучи премьер-министром страны, он сказал: «Государство, которое в своей политике полагается на волю случая, является случайным государством».

Угрожающее президенту Хорватии граффити, с одной стороны, было одобрено право-консервативными силами, которые традиционно сильны в этой стране, с другой – вызвало возмущение у либеральной и левой общественности, чьи интересы и представляет лидер Социал-демократической партии Зоран Миланович.

«Художественные способности «патриотов», – прокомментировал инцидент депутат социал-демократической фракции хорватского парламента Печа Грбин. – Отвратны».

Следует отметить, что незадолго до появления рисунка, Зоран Миланович в очередной раз заявил, что не станет участником ежегодной церемонии памяти по расстрелянным партизанами усташам в австрийском Блайбурге, которая из-за карантина в этом году должна состояться на одном из загребских кладбищ.

Правда, в своем объяснении Миланович традиционно попытался угодить «и нашим, и вашим», заявив, что «жертв Блайбурга как таковых не существует, есть жертвы конфронтации и ликвидации после капитуляции нацистской армии и ее прислужников, когда были пойманы тысячи людей, в основном мужчин, в основном в Тезно в Словении, и я возложу там венок».

Чем усташи, ликвидированные партизанами в словенском Тезно, лучше усташей ликвидированных в Блайбурге, президент Хорватии не объяснил. Впрочем, в его интерпретации вышло, что все дело в организаторе ежегодных блайбургских торжеств – организации Почетный блайбургский взвод, организованной еще в 1951 году выжившими в тех событиях и укрывшимися в Западной Европе хорватскими нацистами.

Теперь «Почетный» блайбургский взвод по словам Милановича возглавляет некий человек, который с 1984 по 1991 годы сидел в Германии за жестокое убийство, а после был отпущен воевать в Хорватию.

На родной земле этот тип, имя которого Миланович упорно не называет, отличился тем, что во время «Отечественной войны» (так в Хорватии называют развязанную сепаратистами бойню за отделение республики от Югославии и изгнание с ее территории сербского населения) убил нескольких мирных жителей в подвале, и это ему «сошло с рук по ошибке прокурора».

Также Миланович попытался нивелировать эффект от своих слов, сказанных во время памятной церемонии в честь жертв усташеского геноцида в концлагере Ясеновац, когда он высказался по поводу удаленной с территории мемориала доски в честь боевиков-неоусташей из организации ХОС, сказав, что эту доску нужно выбросить.

Теперь же он ополчился на мемориальную доску в честь командира самообороны сербского Борова Села в окрестностях Вуковара Вукашина Шошкочанина, сказав, что государство не станет убирать ее при помощи экскаватора – пусть это сделают те, кто ее установил.

Памятник Вукашину Шошкочанину в Боров Селе, который регуляно подвергается атакам вандалов и сноса которого добивается Зоран Миланович

При этом нужно отметить, что населенное сербами Борово Село стало одной из первых мишеней хорватских сепаратистов, когда новоназначенный министр обороны сепаратистской Хорватии Гойко Шушак с подельниками в апреле 1991 года обстреляли его из самодельных ракетных систем.

А 1 мая вооруженный до зубов хорватский полицейский спецназ МВД отправился туда, чтобы снять вывешенный в честь праздника флаг Югославии и водрузить на его место флаг Хорватии. Но попал в засаду возглавляемых Шошкочанином ополченцев и был рассеян.

При этом сам Вукашин Шошкочанин погиб еще до начала активных боевых действий при невыясненных обстоятельствах – это человек, который по свидетельствам очевидцев прекрасно плавал, якобы утонул возвращаясь из поездки в лагерь сербских беженцев 15 мая 1991 года. И посмертно был удостоен от соплеменников звания «Народный герой».