Непризнание выборов или новые санкции – зачем Европарламент принял антироссийский доклад?

16.09.2021 16:38 (Мск), Москва, Елена Острякова

Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса, в котором, в том числе, говорится, что страны ЕС должны «быть готовы не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму», если будут констатированы «нарушения демократических процедур и международного права».

Итоги голосования были опубликованы сегодня, передает корреспондент «ПолитНавигатора». .

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«За» высказались 494 депутата, «против» – 103, еще 72 воздержались. Решения Европарламента носят рекомендательный характер и не являются обязательными к исполнению для стран ЕС.

«В докладе нет ничего нового. Фактически этот документ способствует тому, чтобы сохранять отношения Евросоюза с Россией на уровне условной холодной войны, при которой Европа говорит о воображаемой угрозе у своих границ и под давлением определенного лобби требует вводить новые санкции», – сказал в интервью газете «Известия» французский депутат Европарламента Тьерри Мариани.

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой считает, что доклад писался ради пунктов о возможности непризнания российских парламентских выборов.

«Выборы ещё не прошли, а не признавать их уже готовятся. Это говорит о том, что не имеет значения, как пройдет голосование, будут или нет нарушения, мы можем из кожи вон лезть – результаты всё равно не признают. Но слону нет дела до лая мосек», – написал Толстой в своем телеграм-канале.

Политолог Сергей Марков не считает, что на Европарламент надо реагировать как на надоедливую собачонку.

«России нужно очень жестко отреагировать и объявить резолюцию Европарламента экстремистским документом. А в отношении всех, кто за нее голосовал, ввести персональные санкции. Всех, кто поддерживает эту резолюцию, считать экстремистами. Жестче надо, жестче. Тогда и будет диалог», – написал Марков.

Сенатор РФ Алексей Пушков обращает внимание на то, что скандальные доклад был представлен литовским депутатом.

«Последний доклад Европарламента точно отражает настроения «агрессивного меньшинства» в ЕС, которое, однако, выступает как большинство, прочно захватив контроль над выработкой линии ЕС в отношении России. А из «пяти принципов», сформулированных в докладе, три касаются «сдерживания» России, один постулирует откровенное вмешательство в ее внутренние дела и лишь один – для приличия – отмечает потребность в «выборочном сотрудничестве», – написал Пушков.

Шеф-редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович считает, что литовское авторство доклада вовсе не случайно. Именно этот «прибалтийский тигр» является наиболее чутким проводником интересов США в Европе.

«Казалось бы, что такое эта жалкая Литва, чтобы относиться к ней серьезно? Ничем не оправданное пренебрежение. Дело в том, что прибалтийские радикальные инициативы всегда заходят, если большим игрокам это выгодно», – написал Носович.

В своем докладе Андрюс Кубилюс рекомендует Евросоюзу «укреплять сотрудничество с США» с целью учреждения глобального альянса по защите демократии.

Как следует из опроса экспертов, подготовленного «Голосом Америки», США в контексте российских выборов заинтересованы вовсе не в их непризнании, а в поводе для введения новых антироссийских санкций.

Сотрудник Института исследований международной политики Стивен Бланк ставит в пример ЕС Украину, где Верховная рада уже приняла решение о непризнании выборов.

«Украина располагает ограниченным инструментариумом, но в тандеме с Западом ее возможности расширяются. Можно увеличить цену подобных действий для России, введя новые санкции в отношении «Северного потока-2» и расширить спектр уже существующих санкций», – сказал Бланк.

Есть слабая надежда, что Европа не поддастся на американский шантаж литовскими руками. Выступая перед евродепутатами во вторник, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель признал, что Россия остается для Евросоюза крупнейшим соседом и важным глобальным игроком. Он высказался, в частности, за сотрудничество по некоторым вопросам безопасности.

«Понятно, что решение принято в спешке. Понятно, почему – США давят так, что трещат столы и падают стулья в Европарламенте. Всякое действие вызывает противодействие- 103 депутата отказались поддерживать решение по России, а представитель Словакии Милан Ухрик прямо сказал: «Пора перестать слушать американцев. Европа – это наш континент. Европа имеет право сделать выбор в пользу хороших отношений с Российской Федерацией». Представитель Ирландии Клэр Дэйви потребовала прекратить ксенофобию в отношении России. Такая реакция свидетельствует – ситуация перегрета, США передавили», – пишет историк Борис Якеменко.