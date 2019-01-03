Несмотря на протесты Киева, CNN отказался признать Крым украинским
Американский новостной канал CNN на своем сайте исправил обозначение Симферополя как российского города, но при этом не стал указывать на его украинский статус.
Так, если ранее в фотоподборке, посвященной празднованию Нового года в мире, было написано “Симферополь, Россия”, то теперь указано “Симферополь, Крым”.
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Также появилось уточнение от CNN, в котором говорится, что “Симферополь является городом на Крымском полуострове, который стал спорным регионом с тех пор, как Россия аннексировала его у Украины в 2014-м”.
Примечательно, что ранее формулировка “спорная территория”, использованная американской газетой The New York Times в отношении Крыма, вызвала негодование в МИД Украины, где потребовали называть полуостров “оккупированным”.
Как сообщал “ПолитНавигатор”, телеканал CNN проиллюстрировал празднование Нового года в Крыму фотографией из Симферополя, указав на российский статус города.
После этого посольство Украины в США выразило свое возмущение, призвав телеканал “не следовать российскому сценарию”.
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Метки: CNN, Присоединение Крыма к России, симферополь