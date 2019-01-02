«Это российский сценарий» – украинская дипломатия в ярости от «зради» CNN
В МИД Украины возмутились тем, что ведущий новостной канал США назвал Симферополь российским городом.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге Twitter посольства Украины в США.
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“Мы надеемся, что наши друзья из CNN будут лучше проверять факты и выбирать контент. Симферополь – украинский город на Крымском полуострове, оккупированный Россией. Не следуйте за российским сценарием”, – написали украинские дипломаты.
Как сообщал “ПолитНавигатор”, телеканал CNN проиллюстрировал празднование Нового года в Крыму фотографией из Симферополя, указав на российский статус города.
Также мы сообщали, что в Верховной раде разгорелся скандал из-за показанной на заседании одной из парламентских комиссий карты Украины без Крыма
Метки: CNN, посольство Украины в США, Присоединение Крыма к России, симферополь
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