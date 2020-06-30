«Несуществующий» Крымский мост берет новую «высоту»

30.06.2020, Симферополь, Максим Карпенко

По Крымскому мосту запустили движение грузовых поездов. Сегодня в 9:40 старт движению дал министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Из Крыма на материковую часть России отправился грузовой состав, в котором находится продукция крымских товаропроизводителей кальцинированная сода и известняк, а с материка в республику поехал состав, груженый топливом, удобрениями, стройматериалами и зерном.

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По словам главы Крыма Сергея Аксенова, запуск грузового железнодорожного сообщения должен повлиять на снижение цен на товары в республике.

«Открытие движения грузовых поездов по Крымскому мосту – важный вклад в развитие крымской экономики… Теперь в плане логистических возможностей Крым ничем не отличается от других регионов нашей страны… Пропускная способность моста предусматривает 12 грузовых пар поездов в сутки. Это даст возможность перевозить 13 миллионов тонн грузов в год.

Запуск грузового железнодорожного сообщения позволит нарастить поставки продукции и сырья в обоих направлениях, существенно снизить логистические расходы, а значит и себестоимость производимой продукции, будет способствовать развитию конкуренции, повышению инвестиционной привлекательности Крыма. Надеемся, что все это в совокупности позитивно повлияет на ценовую ситуацию, прежде всего, поможет снизить цены на продукты питания», – написал Аксенов в своем блоге.

При этом, бывший министр транспорта республики Анатолий Цуркин усомнился в том, что после запуска движения цены будут снижены.

«Думаю на цены это не повлияет. Но это событие в любом случае положительно отразится на экономике. Насыщение и увеличение грузопотока. Увеличение оборотных рейсов подвижного состава», – отмечает экс-министр.

Напомним, движение по автомобильной части Крымского моста президент Российской Федерации лично открыл 15 мая 2018 года. Он же принял участие в запуске пассажирского движения 23 декабря прошлого года.

В целом строительство Крымского моста обошлось практически в 228 миллиардов рублей. Его общая длина составила 19 км. Из них 18,1 км – длина железнодорожной части и 16,9 км – автодорожной.

Украинские политики сначала делали вид, что моста не существует, а после стали угрожать его разрушением.

Так, бывший секретарь Совбеза Александр Турчинов заявил, что Украина обладает ракетным оружием, которое способно уничтожать корабли России в Черном и Азовском морях, а также мост через Керченский пролив.

Экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко пригрозил, что в случае, если РФ решит реанимировать проект Новороссии, Украина ракетным залпом или авиаударом уничтожит Крымский мост.