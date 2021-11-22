Нет денег – нет майдана: Почему буксует свержение Зеленского

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Новости Украины

Пошедшие на выходных торжества по случаю восьмой годовщины госпреворота на Украине превратились акции протеста – довольно громкие, но не грозящие вылиться в настоящий новый майдан.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Андрей Кучер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это же день «достоинства и свободы», поэтому, конечно, эту дату и этот день будут всегда пытаться расшатывать и использовать. Уже не первый год в этот день проходят массовые мероприятия, если поднять архив, то мы можем увидеть, что каждый раз какие-то такие мощные массовые акции проводятся с намёком на то, что это может быть какой-то майдан. Это какая-то чёрная метка для представителей власти. Кто может быть в этом заинтересован? Кто угодно, на самом деле, потому что мы знаем, что политические силы все абсолютно используют проплаченные митинги, все абсолютно готовы выводить сейчас людей, потому что на этом фоне власть действительно проигрывает», – сказал Кучер. Он полагает, что противники Владимира Зеленского используют дату годовщины начала Евромайдана на фоне провальной атаки с расследованием провала ареста бойцов российской ЧВК. Сейчас не очень получилась история с вагнеровцами, поэтому Bellingcat можно считать не таким эффективным, каким мог бы быть. Поэтому на этом фоне будут и дальше стараться и дальше расшатывать ситуацию, направленную против Зеленского и его команды», – сказал Кучер.

Тем не менее, уточнил он, акции противников Зеленского не превратятся в новый майдан.

«То, что это не майдан – это факт, потому что когда мы говорим о мощных массовых мероприятиях, как в 2004-м году, и майдан в том числе, то мы можем говорить о том, что должны быть несколько составляющих. Во-первых, это должно быть реальное недовольство граждан, которые реально будут готовы приехать, подхватить эту волну и в дальнейшем идти в этом направлении. Второе, это финансирование. Третье, это элиты, которые будут готовы условно снести президента с правительственного трона. Всех этих составляющих в том мероприятии, которое было, я лично не увидел. Поэтому говорить о чём-то серьёзном я бы не стал», – объяснил политолог.

Напомним, что во время вчерашних акций протеста митингующие объявили о возрождении «Самообороны майдана». При этом толпа фактически освистала президента Украины Зеленского, называя его «предателем и малороссом».