«Нет времени отдыхать»: в Раде требуют срочно выполнить Минские соглашения
Украинский парламент должен прекратить любую другую работу и в течение двух недель выполнить политическую реализацию Минских соглашений, чтобы украинским переговорщикам было с чем ехать в Берлин.
Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат Александр Колтунович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас всего два месяца для реализации политической части «Минских соглашений». Все вы видели, вчера в Париже прошли переговоры так называемых советников руководителей стран Минского формата. Договорились касательно первого пункта Минских соглашений о перемирии и пункте три о мониторинге этого перемирия. И через две недели в Берлине пройдёт вторая фаза этих переговоров», – сказал он.
Колтунович заявил, что украинский парламент должен срочно принимать решения по реализации политической части Минских соглашений, которые Украина до сих пор не приняла.
«Почему мы сейчас не можем идти на эти так называемые каникулы или работать в комитетах? Потому что Верховная рада должна проголосовать минимум четыре пункта Комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений. Это пункт четыре о выборах, пункт пять об амнистии, пункт восемь об экономической блокаде, и начать диалог с ОРДЛО касательно пункта одиннадцать, об особом статусе Донбасса. Верховная рада сегодня не имеет морального права подставлять высшее руководство страны, и двигаться вопреки выполнению Комплекса мер по Минским соглашениям. Мы обязаны работать», – потребовал депутат.
Спасибо!
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