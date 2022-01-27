«Нет времени отдыхать»: в Раде требуют срочно выполнить Минские соглашения

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Новости Украины

Украинский парламент должен прекратить любую другую работу и в течение двух недель выполнить политическую реализацию Минских соглашений, чтобы украинским переговорщикам было с чем ехать в Берлин.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат Александр Колтунович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас всего два месяца для реализации политической части «Минских соглашений». Все вы видели, вчера в Париже прошли переговоры так называемых советников руководителей стран Минского формата. Договорились касательно первого пункта Минских соглашений о перемирии и пункте три о мониторинге этого перемирия. И через две недели в Берлине пройдёт вторая фаза этих переговоров», – сказал он.

Колтунович заявил, что украинский парламент должен срочно принимать решения по реализации политической части Минских соглашений, которые Украина до сих пор не приняла .

«Почему мы сейчас не можем идти на эти так называемые каникулы или работать в комитетах? Потому что Верховная рада должна проголосовать минимум четыре пункта Комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений. Это пункт четыре о выборах, пункт пять об амнистии, пункт восемь об экономической блокаде, и начать диалог с ОРДЛО касательно пункта одиннадцать, об особом статусе Донбасса. Верховная рада сегодня не имеет морального права подставлять высшее руководство страны, и двигаться вопреки выполнению Комплекса мер по Минским соглашениям. Мы обязаны работать», – потребовал депутат.