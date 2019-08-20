Нетаньяху придется оправдываться в Израиле за свое унижение на Украине

20.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Продолжив свой визит на Украине после бандеровского приветствия от украинского почетного караула, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху унизил себя и свою страну, где не должны оставить незамеченным такое поведение главы правительства.

Об этом в эфире радио «Вести ФМ» заявил российский политолог, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, после этого господин Нетаньяху, если он премьер-министр Израиля, тем более с таким большим стажем, должен был развернуться, сесть в самолет и улететь в Иерусалим или Тель-Авив, где у них правительственный аэродром. Но он почему-то этого не сделал. Я думаю, в Израиле есть оппозиция господину Нетаньяху, и они обо всем этом выскажут и в Кнессете, и ему лично. Это недостойно руководителя еврейского государства – выслушивать лозунги организации, которая активнейшим образом участвовала в уничтожении еврейского населения, и не только еврейского…

Он должен был развернуться, сесть в самолет и все прекратить. Я не знаю, возможно там есть какая-то личная заинтересованность, но в Израиле должны митинги идти, должны возмущаться подобным кощунством по отношению к судьбе еврейского народа, к жертвам Холокоста, которое проявил их премьер-министр», – отметил эксперт.

Напомним, ранее радиоведущая Анна Шафран также констатировала, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ради сиюминутной политической выгоды решил временно «забыть», какие преступления против его народа совершили почитаемые в нынешней «незалежной» националисты.