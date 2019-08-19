Политконсультанты Нетаньяху прокололись, отправив шефа на Украину

19.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Прибывший на Украину премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ради сиюминутной политической выгоды решил временно «забыть», какие преступления против его народа совершили почитаемые в нынешней «незалежной» националисты.

Об этом в своем Telegram-канале заявила российская теле- и радиоведущая Анна Шафран, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С одной стороны, понятно желание Нетаньяху в непростой политической ситуации в Израиле, когда счёт идет на каждый полученный на выборах голос, заручиться голосами выходцев с Украины. Но, похоже, его аналитики несколько ошиблись.

Во-первых, насколько помним, большинство живущих в Израиле граждан Украины проголосовали за Порошенко, несмотря на то, что Зеленский им, по идее, должен быть ближе по крови и духу.

Но почему-то прекрасная историческая память еврейского народа, благодаря которой евреям удалось пережить рассеяние и создать собственное государство, дает сбой, когда речь заходит об Украине.

Поляки отлично помнят, как их прадедушек и прабабушек резали бандеровцы. Они отлично помнят, кем был Степан Бандера – террористом, убивавшим польских чиновников.

А евреи почему-то забыли о том, что антисемитизм – это краеугольный камень украинской национальной идеи. «Евреев в Днепр, русских – за Днепр» – это известный лозунг украинских националистов», – написала она.

По мнению Анны Шафран, Биньямину Нетаньяху стоило потребовать от Владимира Зеленского запретить националистическую идеологию на Украине, что принесло бы израильскому премьер-министру гораздо больше пользы на грядущих выборах.

«Поэтому я не думаю, что визит на Украину принесет Нетаньяху какие-то бонусы. Если бы он жестко потребовал от Зеленского запретить человеконенавистническую бандеровскую идеологию на Украине – это, может, и помогло ему получить дополнительные голоса. Не от украинцев, разумеется, а от выходцев из России, которые живут в Израиле, и их гораздо больше, чем тех, кто уехал с Украины», – добавила журналист.

Напомним, что украинские военнослужащие встретили главу правительства Израиля новым воинским приветствием «Героям слава!», которое ранее использовалось ОУН-УПА, причастными к уничтожению евреев в годы Второй мировой войны.