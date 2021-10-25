Неудобная правда: Молдове не удастся купить газ дешевле, чем у «Газпрома»

25.10.2021 09:59 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

«Газпром» предложил Молдове скидку в размере 25% от рыночной цены на газ, но при условии погашения исторической задолженности Молдавии (без учета Приднестровья), достигшей 709 миллионов долларов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает «Коммерсант», ссылаясь на источники близкие к переговорам по этому поводу.

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«Мы признаем долг. Но не знаем всех его элементов. Нужен аудит», – в свою очередь говорит высокопоставленный собеседник в молдавском правительстве

При этом он добавляет, что выплата долга в совокупности с нынешней высокой ценой на газ даже с учетом предложенной Россией скидки создает большую финансовую нагрузку.

«Денег на это у страны попросту нет» – признает источник.

По его словам, выгоднее полгода не платить долг и начать выплаты, когда газ подешевеет.

Также было сказано, что Молдова уже располагает альтернативными предложениями по поставкам газа по цене меньше, чем 1000 долларов за 1000 кубометров. Среди тех, кто готов поставить газ, чиновник назвал поставщиков Польши, Румынии, Словакии и Украины.

«Из 3 млрд кубометров газа, которые ежегодно потребляет республика, львиная доля — 1,9 млрд — приходится на непризнанное Приднестровье, где расположены мощная Молдавская ГРЭС, Молдавский металлургический завод и другие энергоемкие производства. За годы существования приднестровского конфликта сложилась практика, при которой левобережные районы Молдавии за российский газ попросту не платят, а «Газпром» не поднимает тему выплаты долга, который составляет около $8 млрд», – уточняет издание.

В свою очередь старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Катя Яфимава считает, что Молдавия вряд ли выиграет от закупок топлива не у «Газпрома».

«В большинстве европейских стран ценообразование на газ биржевое. Газ можно либо покупать на хабах, либо по контрактам, в большинстве которых формула цены индексирована к ценам на хабах. Неудобная для Молдовы правда заключается в том, что, где бы еще она ни пыталась закупить газ, цена будет привязана к хабам плюс еще стоимость транспортировки от хаба до Молдовы (hub plus transport). То есть рыночная, конкурентная цена газа для Молдовы никак не может быть ниже, чем цена, привязанная к хабу, что и предложил «Газпром», — говорит эксперт.

По ее словам, у сторон есть шанс найти взаимоприемлемое решение по ситуации, которая «на самом деле экономическая, а не политическая».

Как сообщал «ПолитНавигатор», Украина вмешалась в сделку Молдовы с «Газпромом» и собирается заработать на антироссийском сговоре.

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