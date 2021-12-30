«НГ»: Путин открывает Русскому миру дорогу на всю на планету
После внесенного в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным проекта изменений в закон «О гражданстве» следует ожидать появления «карты россиянина».
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».
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По мнению издания, «самая многозначительная статья законопроекта – это № 43, которая открывает «русскому миру» дорогу на всю планету».
Называется эта статья «Переходные положения в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, получивших паспорт гражданина РФ, но не приобретших гражданства РФ».
«Кто это, не поясняется, но уточняется, что речь может идти не только о паспорте РФ, но и «ином документе, содержащем указание на гражданство РФ». Таковым разрешается стать настоящими гражданами в упрощенном порядке в ближайшие восемь-девять месяцев, пока закон не вступит в силу», – отмечается в статье.
«Можно только предположить, что в скором времени появится что-то вроде «карты россиянина» либо будет объявлен массовый прием заявлений на вступление в госпрограмму по переселению в РФ. Таких бумаг будет достаточно, чтобы, не выезжая из своего государства, любой иностранец смог считать себя гражданином великой России», – прогнозирует «НГ».
Как сообщал «ПолитНавигатор», бывший вице-спикер РФ считает, что законопроект Путина возвращает гражданам СССР растоптанное право.
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