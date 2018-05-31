31.05.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Провокации, Скандал, Спецслужбы, Украина

Ни одно нормальное государство больше не будет иметь дела с Украиной


Результат “воскрешения” журналиста Аркадия Бабченко, изначально объявленного убитым в Киеве, стал не совсем ожидаемым для Украины.

Об этом в комментарии “Московскому комсомольцу” заявил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

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“Складывается такое впечатление, что Украина сознательно шла на подобного рода действия, чтобы в очередной раз спровоцировать Россию. Но дело в том, что результат для них оказался несколько неожиданным. Со вчерашнего вечера появилось много комментариев в соцсетях и на официальном уровне с обвинениями российских спецслужб в причастности к гибели Бабченко. В распространении этой темы также преуспел Климкин на заседании Совета Безопасности ООН”, – сказал политолог.

По его словам, после того, как украинские власти увидели, что случившееся получило международный резонанс, “стало понятно, что историю будут расследовать и сложно будет скрыть Бабченко, дав ему другой паспорт и переведя куда-нибудь подальше”.

“Поэтому было принято решение переиграть ситуацию и «воскресить» журналиста, настаивая при этом, что все равно это все подстроили российские власти. Исходя из того, что по этому инциденту высказались все мировые государства и организации, а после выяснилось, что это фейк, могу предположить, что ни одно нормальное государство с Украиной больше дел иметь не будет”, – полагает Денисов.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, изначально в Киеве сообщили, что в своей квартире был застрелен журналист Аркадий Бабченко.

Вчера же глава СБУ Василий Грицак объявил, что на самом деле Бабченко жив, а его “смерть” была инсценировкой спецслужб.

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