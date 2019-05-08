«Ни Запад, ни плевки на Путина нам не помогут» – Коломойский

08.05.2019, Киев, Владимир Гладков

В решении Кремля упростить получение гражданства РФ жителям ЛДНР нет ничего удивительного, и от киевских комментариев здесь уже ничего не зависит.

Об этом в эфире YouTube-канала «Bihus info» заявил украинский олигарх Игорь Коломойский, которому приписывают влияние на победившего на президентских выборах Владимира Зеленского, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отметим, что запись интервью, часть которого опубликовали только сейчас, происходила в конце апреля.

«У нас вторые сутки есть новость о том, что Россия упростила выдачу роспаспортов на оккупированных территориях, – сообщил журналист Денис Бигус

«Лично я не вижу ничего в этом необычного или сверхнеобычного», – заявил Коломойский.

«Окей. Это требует какой-то реакции от нового уже президента», – уточнил журналист.

«Какой? Плюнуть на портрет Путина надо?» – иронично спросил олигарх.

«Не знаю, заявления какие-то делают», – отметил Бигус.

«Ну, какие заявления, и на что это повлияет? Ну, они сделали вчера заявление, что это недопустимо, а Запад выразил озабоченность, а ещё в ООН соберутся, скажут: «Ай-ай-ай, нехорошо». Ну, и кому это всё интересно? Мне эта история напоминает, как Остап Бендер говорил, что Запад нам поможет, всё для детей, а Запад нам поможет. Никто нам не поможет и не помог. Напрямую не поможет», – уверен олигарх.

«Помочь, может, не поможет, но у нас новый президент высказаться не может по конфликтному вопросу», – возмутился журналист.

«Ну, у нас старый президент пять лет высказывался, а что нам от этого, легче стало или лучше? Или Крым нам вернули, или на Донбассе война прекратилась от того, что старый президент высказывался? Он у нас высказывался по любому поводу, школу открыли – он высказывался. В Керченский пролив отправил корабли с людьми, тоже он высказывался. Ну и что дальше? На фига он их отправлял тогда?» – заявил Коломойский.

Примечательно, что в 2014 году Коломойский спонсировал карательные батальоны и и клеймил российского президента, но теперь называет конфликт в Донбассе «гражданской войной» и призывает к прямым переговорам с ЛДНР.

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