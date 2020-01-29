29.01.2020, Киев, Максим Карпенко
 
economics, Общество, Политика, Россия, Украина
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Ни запчастей, ни лицензий: украинский авиапром заблокирован из-за разрыва с Россией


Украина не может выпускать свои самолеты без российских комплектующих и лицензий на полеты.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-министр транспорта Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, по словам экс-чиновника, украинская власть не желает сотрудничать и с китайскими инвесторами, предлагавшими создать совместное предприятие.

«Они выпустили один самолет, заложенный в прежний период, типа для Перу. Но никто вам не сказал, что… они не могут его выпустить, потому что по истории и по международному сотрудничеству, я не говорю, какая часть запчастей делается в России.

Но разрешение на летную годность и все – сегодня принадлежит Российской Федерации. Вместо того, чтобы сегодня выпускать самолеты, а Китай умалял – «дайте, у вас заложен на стапелях второй корпус «Мрии», мы купим обе «Мрии». Хотите – перенесите к нам, давайте СП».

Они в откатах не могли договориться. В итоге, знаете, чем закончится? Тем, что и с «Мотор Сичью». Эти крики, что «Мотор Сич» – это достояние Украины, это в пользу бедных, если мы покупаем французские вертолеты, а не вертолеты свои», – констатировал Червоненко.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что украинское авиастроение оказалось на грани исчезновения из-за отказа от кооперации с Россией.

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