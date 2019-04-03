Ничего святого: Запад вслед за Украиной готовит раскол Сербской Церкви

03.04.2019, Белград, Ксения Голуб

К нападкам со стороны оппозиции – местных майданщиков у Патриарха Сербского Иринея (читайте наши материалы по этой теме здесь и здесь) добавились другие поводы для беспокойства. По сравнению с ними крики митингующих «Ириней – не наш Патриарх» и обвинения в получении денег из госказны якобы за поддержку президента Александра Вучича кажутся мелочью.

Победившее в Черногории прозападное правительство всеми способами старается расшатать единство Сербской Православной Церкви, которая окормляет православных в этой бывшей республике Югославии. Власти поддерживают местную раскольническую «Черногорскую церковь», которая получает также и госфинансирование (Как это напоминает Украину, не правда ли?).

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В кампанию против Сербской Церкви включена и попытка черногорских властей снести 2 апреля якобы незаконное строение – крестильню «Слеза Негошева» на территории монастыря святого Архангела Михаила в городе Тиват. Данный монастырь относится к юрисдикции Черногорско-приморской митрополии СПЦ. Официальная причина данной силовой акции – у монастыря нет разрешения на строительство.

Для реализации сноса власти отправили ночью отряд полиции, прибывший на «объект» на катере без освещения и высадив десант с моря. Однако силовики ничего не смогли сделать. На защиту строения прибыли сотни верующих. У прихожан получилось отстоять свою святыню. Впрочем, чиновники-националисты наверняка предпримут новую атаку.

Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий на следующий день во время проповеди выразил свое мнение о происходящем: «Безбожное, светское государство впервые в истории хочет отнять храмы, хочет, чтобы они стали государственными. Я надеюсь, что Бог поможет нам и удержит этих людей, которые в 21 веке пытаются разрушить святыни».

Если смотреть на ситуацию глобально, то становится понятно, что в Сербии и бывшей части единой с ней страны – Черногории, возможно, пока вполсилы, представители западного политического истеблишмента пробуют реализовать украинский сценарий. Теперь и разыгрывая карту религиозного давления, как бы смотря, какая сфера даст больший эффект.

«Действительно этот объект, построенный Церковью, – с ним не до конца урегулированы документы, но сам факт того, что госорганами было принято решение его не просто захватить, а именно сносить, конечно, вызвал резкую реакцию со стороны православной общественности. И на защиту этого объекта стали местные жители.

Представители Церкви подчеркивают тот факт, что неподалеку от этих мест есть огромное количество незаконно строящихся объектов, однако таких мер к ним не применяется. Это в какой-то степени политический демарш.

В принципе, в Черногории уже давно раскручивается украинский сценарий, и каноническая Сербская Православная Церковь, которая веками действует на данной территории, действительно подвергается давлению со стороны современных властей», – рассказал «ПолитНавигатору» иеромонах Игнатий (Шестаков), специалист по истории и культуре Сербии.