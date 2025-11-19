«Ничего у них не получится» – Кустурица об «отмене русской культуры» на Западе
Глобалистская повестка и без того разрушает национальные культуры, а если ещё запретить русскую, то у Запада вообще ничего своего не останется.
Об этом всемирно известный сербский режиссёр и музыкант Эмир Кустурица заявил в интервью писателю и публицисту Михаилу Шахназарову, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Он согласился с мнением, что «отмена русской культуры» – это варварский лозунг Запада.
«Как можно отменить Чайковского? Можно формально, но в опыте это невозможно. Можно сказать, что Достоевского нужно запретить, но это практически невозможно. Политически – да. Проблема не в том. Проблема, что у них культуры уже не будет.
Там есть Соррентино, есть мои друзья в Италии, но это огромная традиция итальянской кинокультуры. Нет европейской. Европейская культура – это надо сделать дефиницию, в чём она? Это национальные культуры, которые были частью германской концепции, французской, итальянской», – сказал Кустурица.
На вопрос о том, что детей уже учат тому, что «не было никакого Достоевского, Чехова и Бунина», режиссёр отметил, что этот тренд не новый.
«Когда моя дочь была в школе во Франции, она читала Пушкина и показала учительнице, которая сказала – он был хороший, но есть намного лучше Пушкина. Это во Франции 20 лет назад. Но они всегда… на Западе отмена русской культуры всегда практиковалась. Сейчас это идеологически, политически сделано», – добавил серб.
