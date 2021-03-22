Ницой напомнила «свидомым», что в понедельник на Украине Новый год

22.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Очень печально, что украинцы – древняя нация со своим летоисчислением, заимствует традиции у соседей, позабыв свои.

Об этом в эфире «4 канала» заявила одиозная украинская писательница-националистка Лариса Ницой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Национальную идею сформулировал Вячеслав Максимович Черновол, что мы должны строить Украину на базе коренной нации – украинской, на базе наших героев, которые воевали за нашу независимость, на базе наших традиций, нашей культуры, нашей кухни. На Украине должно во всем доминировать украинское, не только язык.

Маленький пример, 18 февраля телевидение рассказывало, что наступил китайский Новый год. А я хочу, чтобы мы 22 марта услышали из новостей также, что наступил украинский Новый Год, потому что украинцы всю жизнь встречали весной. И я хочу, чтобы мы нашу традицию всем показали. По украинскому календарю сегодня 7530 год.

Понимаете, мы очень древняя нация, у нас такие традиции, а мы их запихнули в сундук, сундук закрыли и заимствуем как не китайских драконов, то российскую масленицу, то Святого Валентина с Европы. Не вопрос, давайте про это рассказывать, а украинский где контент, где наши жаворонки?» – сокрушалась националистка.

«Перед Новым годом, перед 22 числом, 17 марта оказывается у украинцев, это был такой день «ляли» (от «лялька» – кукла, – ред.) Они делали такую «лялю», вырезали жаворонков, цепляли на палочки, и с этой «лялей», лентами, с жаворонками шли в поля встречать перелетных птиц», – рассказала Ницой.