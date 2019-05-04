На Украине предложено отмечать Новый год весной

04.05.2019, Киев, Владимир Гладков



Для привлечения туристов необходимо возродить традицию «праукраинцев» праздновать Новый год весной, массовые карнавалы в масштабах всей страны будут привлекать новых и новых туристов. Об этом в эфире украинского телеканала «ZIK» заявила скандальная детская писательница-националистка Лариса Ницой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе программы гостье студии пришёл вопрос, согласилась бы она, если б избранный президент Украины Владимир Зеленский пригласил её в свою команду на должность министра культуры.

«Не пригласит, [но, если бы такое случилось], я бы, наверное, пошла. У меня есть видение, как развивать нашу Украину, я мечтаю вернуть не просто наши традиции, а сделать страну привлекательной для иностранных туристов, и наша страна может быть привлекательной как раз нашими традициями», – ответила националистка.

«Я удивляюсь, смотрите: мы встречаем китайский Новый год, носимся с этими драконами, во Львове фонарики зажигают – прекрасно, интересно. А почему мы встречаем китайский Новый год, но не встречаем свой, украинский, древний Новый год и не популяризируем его на весь мир?

Ведь мы вообще встречаем новый год весной, когда-то праукранцы встречали, были очень интересные традиции! Они выходили в поля, встречали птичек, рисовали жаворонков, дети с ними на палочках выходили в поле, водили хороводы, пели песни, мы же тоже это можем сейчас в современную плоскость перевести.

Мы можем в это время вернуть традиции не только культурные, но и печь жаворонков, мы же на Пасху печём, и кругом у нас куличи продаются, а в этот украинский Новый год мы можем кругом печёных жаворонков, пряники разные, коржики и прочие изделия, устраивать фестивали, мы ж можем в украинском стиле встретить весной новый год – это не значит менять календарь, это значит вернуть традиции, показать, как мы это делали. Это было бы очень интересно для туристов.

Или, например, то же самое Рождество – мы уже начали возрождать вертепы. Мы же восхищаемся, там, бразильскими карнавалами – так у нас тоже на Новый год, на Рождество, считайте, тот же самый карнавал! Козу одевать, возвращать кафтан, маски, ходить с этими вертепами – представьте, на Рождество вся страна запоёт, вся Украина выведет эти вертепы, та туристы хлынут к нам!» – рассказала Ницой.