Нидерландское следствие отвергло фальшивку СБУ по делу MH-17

10.03.2020, Киев, Ольга Козаченко

Начавшийся вчера в Гааге суд по делу сбитого в небе Донбасса «Боинга» не принял во внимание фальшивку, состряпанную СБУ.

Об этом в своем телеграм-канале пишет один из лидеров ополчения ДНР, руководитель обороны Горловки Игорь Безлер.

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«Ну вот и прошел первый день суда в Гааге. Теперь мне уже можно сказать, что я давал устные и письменные показания голландским следователям по всем заданным мне вопросам. В том числе, и по нашумевшему перехвату СБУ о «птичке». Как я и говорил ранее, разговор – грубая фальсификация СБУ с попыткой выдать желаемое за действительное», – отмечает Безлер.

Он уточняет, что разговор шел о сбитом самолете ВСУ, который нанес ракетный удар по Горловскому УВД.

«Самолет упал за Енакиево, и мы поехали искать летчиков. Голландцы толерантно и скромно умолчали о грубой подделке СБУ. Ведь украинцы даже не удосужились скрыть фразу про летчиков. Мало того, разговор сфабрикован и по времени. Есть еще множество моментов и свидетельских показаний, которые учли следователи из Нидерландов. Поэтому в речи Представителя прокуратуры Вард Фердинандюссе в отношении меня прозвучало: «Мы не считаем, что есть доказуемое уголовное дело против Безлера в отношении рейса MH17», – отмечает бывший командир ДНР.

«И в окончание хочу привести свои слова украинскому корреспонденту, выдавшему сегодня свой фильм, и которые в него не попали: «На скамье подсудимых пока свободно место для бывшего президента Украины Порошенко и бывшего при нем Министра обороны», – резюмирует Безлер.

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