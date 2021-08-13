Никак не успокоятся. Косовские албанцы требуют отменить концерт Бреговича

13.08.2021, Белград, Алексей Топоров

Координационный совет семейных ассоциаций пропавших без вести из Приштины направил письмо в албанский муниципалитет Корча с требованием отменить концерт Горана Бреговича на фестивале пива.

Об этом сообщает «Танюг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Председатель Координационоого совета Ахмет Грайчевци заявил в письме, что «если муниципалитет не может помочь выяснить правду о судьбе 1тысячи 632 человек, то, по крайней мере, пусть уважает боль членов их семей».

Он просит больше не «обижать» их, разрешая участие Горана Бреговича или любого другого сербского художника в мероприятии, поскольку те, как они утверждают, на протяжении 22 лет «прилагали постоянные усилия, чтобы отрицать преступления геноцида».

Ранее косовские СМИ и националисты подняли истерию по поводу выступления композитора Горана Бреговича на Фестивале пива в албанском городе Корча. Бреговича обвиняют в «анти-албанских взглядах» и в том, что его композиции вдохновляли сербских солдат во время контртеррористической операции Югославии в Косово. При этом в самой Албании подобная позиция косовских соплеменников поддержки не нашла.

Городок Корча – один из немногих в Албании, где преобладает местное православное население, составляющее 6% от всех граждан страны, преимущественно исповедующих ислам. Также в городке проживают православные македонцы (западные болгары), аромуны и греки.

Сам Брегович, получивший международную известность благодаря сотрудничеству в 90-х годах с кинорежиссером Эмиром Кустурицей, изначально позиционирует себя как человек мира и югослав: его отец – хорват, мать – сербка, жена – бошнячка, а сам он живет в Париже.

В своей музыке он использует фольклорные элементы всех балканских народов, включая цыган, болгар и румын, а также соседствующих с полуостровом венгров.

Ненависть албанских и бошнякских сепаратистов к нему связана со звуковой дорожкой к фильму Underground Эмира Кустурицы, ставшего гимном югославянства.

Ряд треков на него, такие как «Калашников» и «Месечина» (Лунный свет), выполненные в духе музыки цыганских духовых оркестров, стали популярны в среде сербских патриотов в 90-е годы.