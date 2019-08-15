Международные сигналы не в пользу Украины – Огрызко

15.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Международная повестка меняется не в пользу в сторону Украины, о чем свидетельствует возвращение России в ПАСЕ и состоявшийся этим летом саммит G-20.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Активность во внешней политике должна быть сейчас в разы большей, потому что есть сигналы для нас, к сожалению, не очень позитивные. Возвращение России в ПАСЕ – это что, поддержка Украины? Нет. Некоторые уже говорят, что это начало вопроса по снятию санкций. Нам это надо? Нет.

Встречи на заседании лидеров «двадцатки». Если, помните австралийский эпизод, когда с Путиным никто не хотел сидеть рядом и не подавал ему руку. Что произошло сейчас? Сейчас с ним все общались. Сейчас его Макарон принимает в своей резиденции на юге Франции. И так далее. Это сигналы, которые, к большому сожалению, не в нашу пользу», – заявил Огрызко.