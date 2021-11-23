Николаевский депутат рассказал, что украинские школьники недоедают

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Исполком Николаевского горсовета ввёл оплату для родителей в размере 50% за питание учащихся 1-4 классов, в результате чего многие дети перестали питаться в школах.

Об этом в интервью местным СМИ рассказал депутат городского совета Руслан Москаленко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В конце 2020 года, когда питание учащихся 1-4 классов полностью компенсировал бюджет, питание получал 17 381 ребенок. Когда же внедрили норму, в соответствии с которой родители должны оплачивать 50% от стоимости питания, количество детей, которые продолжили питаться в школах, сократилось до 8 313 – более чем в два раза!» – отметил он.

По словам депутата, этим городская власть усилила проблему, о которой в Украине говорить не принято – недоедание среди детей. Ведь многие малоимущие семьи не способны самостоятельно обеспечить полноценное питание своих детей.

«Не нужно быть математиками, чтобы понимать, что тысячи детей теперь ходят в школе голодными – или перекусывают чем придётся. А что дома? Да, какой-то ребенок приходит домой и нормально питается. А у другого материальное положение в семье таково, что ему после учебного дня поесть особо-то и нечего. То есть власть этим решением просто усилила социальную проблему – недоедание среди детей», – сказал Москаленко.

«Многим родителям на сегодняшний день приходится давать ребенку в школу скромный бутерброд или пирожок, а «живые» деньги в семье тратить на оплату услуг и тарифов, лекарства, те же продукты», – добавил депутат.

Более того, он уверен, что отмена бесплатных обедов приводит к неравенству и расслоению коллективе.

«Возьмем любой детский коллектив. Как в школах ученики должны смотреть друг на друга — кто-то из них на перемене идет в столовую, а кто-то нет. Это же психология детская, она очень ранимая. Кто-то остался в классе, достал коробочку, ланч-бокс, который ему собрали родители – одно состояние в семье финансовое и там некий определенный набор продуктов. У кого-то какой-то бутербродик с колбаской или сырком, он там себе где-то в сторонке скромно перекусывает. А кому-то мама или папа, возможно, вообще ничего не дали в школу – бывает и такое. Психику ребенка с детства травят социальным неравенством», – резюмировал Москаленко.

Напомним, ранее в Киеве сообщили, что за тридцать лет «независимости» все регионы Украины обнищали настолько, что уже не имеют возможности самостоятельно выбраться из разрухи.