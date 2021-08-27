В Киеве подвели итоги «независимости» – все регионы Украины погрязли в нищете

27.08.2021 18:23 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

За тридцать лет «независимости» все регионы Украины обнищали настолько, что уже не имеют возможности самостоятельно выбраться из разрухи.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил руководитель Фонда «Украинская политика» Константин Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За тридцать лет независимости у нас появилась так называемая «якорная бедность», когда домохозяйства, семьи – являются настолько бедными, что у них не возникает никаких возможностей вырваться из этого круга: нет денег на образование, медицину, развитие детей», – сказал он.

Также Константин Матвиенко подчеркнул, что крайняя нищета, обычно характерная для малоразвитых регионов, на Украине охватила даже индустриальные города.

«Эта «якорная бедность» более присуща периферии, хотя давайте посмотрим на Харьков и другие индустриальные города. Наверное, кроме, Одессы и Львова, которые выживают за счёт туризма и контрабанды. Мы не видим на Украине территории развития. Хотя нам про это много раз говорили, но не показывают, как вырваться из этого круга бедности», – заключил Матвиенко.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что даже если ВВП Украины будет расти, общее удручающее положение дел в экономике страны не изменится.

Кроме того, раньше в Киеве отметили, что покупательная способность населения Украины падает, несмотря на рост зарплат.