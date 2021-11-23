Экс-министр ЖКХ: С весны украинцы будут платить 700-800 долларов за газ

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Новости Украины

Киевская власть готовится подписать очередной меморандум с МВФ, по которому Украина возьмёт на себя обязательства ввести рыночную стоимость на электроэнергию, что значительно увеличит цену для населения.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил экс-министр ЖКХ, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Киеву поручили удерживать тариф на электроэнергию на прошлогоднем уровне, но понятно, что цена на газ выросла. Сколько денег из городского бюджета нужно будет выделить на эту компенсацию, у кого придётся забрать эти деньги?», – говорит экс-министр.

«Вы, наверное, знаете, что сейчас готовится подписание очередного меморандума с МВФ, я призываю в него вникнуть, потому что в его проекте по энергетике мы берём на себя обязательства после конца отопительного сезона полностью отпускать цены на газ и электроэнергию для населения. Иными словами, будет полностью рыночная цена, которая прогнозируется на весну 700-800 долларов [за тысячу кубометров]» – сказал Кучеренко.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что из-за дефицита энергоносителей на Украине приходится снижать напряжение в сети, что создает угрозу для стабильности системы и безопасности потребителей.

Кроме того, раньше в Киеве отметили, что реальная цена электроэнергии , выработанной на газовых блоках украинских ТЭС, может быть почти вдвое выше, чем предполагалось ранее.