Новации иркутского губернатора-коммунистаи поставили в пример Москве

12.07.2019, Москва, Максим Карпенко

Госплан и «пятилетка», внедряемые губернатором-коммунистом Сергеем Левченко в Иркутской области, являются хорошим примером для федерального центра, позволяющим опробовать иные технологии управления на отдельно взятом регионе.

Об этом в своем блоге пишет российский политик Константин Калачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Калачева, опыт правления Левченко показывает, что его план является успешным.

«Сложное у меня к этому отношение, но область реально демонстрирует рост показателей. И имеет право на эксперимент в соответствии с мандатом, выданным Левченко избирателями. Иначе какая разница между губернатором-коммунистом и губернатором-единороссом. Да и для федерального центра интересный кейс. Ибо речь идет о совершенствовании отдельных элементов системы, а не её отрицании. Тем более, про разворот на Восток и необходимость не только изучать, но и использовать опыт китайских товарищей, говорилось с самых высоких трибун», – отмечает Калачев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», за год экономические показатели Иркутской области выросли в несколько раз благодаря «пятилетнему плану», который реализуется по инициативе губернатора-коммуниста Сергея Левченко.

Экономист Борис Кагарлицкий заявил, что за экспериментом Иркутской области по возвращению пятилетки будут внимательно следить все регионы России.

Также сообщалось, что Иркутская область заняла первое место среди 12 сибирских регионов в рейтинге, составленном Центром развития региональной политики. В этом году губернатор Сергей Левченко принял решение участвовать в выборах и в очередной раз возглавить область.