Пятилетка красного губернатора выводит Иркутск в экономические лидеры

08.07.2019, Москва, Максим Карпенко

За год экономические показатели Иркутской области выросли в несколько раз благодаря «пятилетнему плану», который реализуется по инициативе губернатора-коммуниста Сергея Левченко.

Автор Госплана – Николай Миронов, директор Центра экономических и политических реформ, советник губернатора.

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В своем послании Законодательному собранию Левченко перечислил сферы, в которых удалось добиться наибольшего успеха и улучить уровень жизни в регионе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Среди прочего – в послании губернатора говорится о росте ВРП, снижении объемов незаконной вырубки лесов и увеличении объемов инвестиций.

«В 2018 году ВРП вырос более, чем на 170 млрд рублей и составил 1 триллион 365 млрд рублей. Объём привлекаемых в экономику региона инвестиций по итогам 2018 года составил 316 млрд рублей, что выше уровня 2017 года на 17%. Рост инвестиций был обеспечен как за счет добычи полезных ископаемых, так и за счет устойчивой работы предприятий обрабатывающего сектора.

Например, в машиностроительной отрасли объем инвестиций вырос в 7 раз, в химической промышленности – в 3,3 раза, в нефтеперерабатывающей, пищевой, деревообрабатывающей – почти в 2 раза. Эти цифры свидетельствуют о развитии экономики Иркутской области.

Произошел рост внешнеторгового оборота: он составил 9,8 млрд долларов, увеличившись на 16,7% по сравнению с 2017 годом. В 2018 году произошло заметное снижение объема незаконных рубок – на 48% по сравнению с 2017 годом.

Одновременно продолжает расти объем налоговых поступлений от предприятий ЛПК: в 2018 году в бюджет поступило 10,3 млрд рублей, что почти на 57% выше уровня 2017 года и в 3,4 раза больше, чем в 2015 году. Сегодня налоговая отдача на 1 кубометр заготовленной древесины доходит до 363 рублей. Это в 4,5 раза больше, чем в 2015 году. Это результат работы за три с небольшим года», – заявил Левченко.

Он также обозначил планы работы на будущее, подчеркнув, что в течение пяти лет планируется дальнейший рост экономики и промышленности, увеличение количества рабочих мест, поступлений в бюджет и, как следствие – развитие социальной сферы.

Инициативы Левченко в своем блоге оценил российский политолог Илья Гращенков.

«Левченко предлагает новую, социальную модель развития, где частная инициатива увязывается с общественными нуждами. Например, политика индустриализации (для Иркутской области – это главный вектор развития) должна быть согласована с общественными интересами, главный из которых – экологический фактор. Сегодня для индустриализации нужно много дешевой электроэнергии, но в то же время здесь “экология” – не какая-то абстрактная история, а вопрос выживания.

Второй фактор – рост благосостояния населения (покупательская способность) как двигатель именно рыночной экономики. Сергей Левченко прогнозирует рост ВРП за пятилетку – с 1,3 млрд руб. до 2,1 млрд руб. к 2023 году. Т.е. каждый год – свыше 100% к предыдущему. Собственно – это и есть прямые доходы населения, по 100% каждый год. «Госплан» предполагает увеличение объемов добычи полезных ископаемых и переработку, а значит и рост числа рабочих мест.

При этом 58 проектов – территориального уровня, что даст возможность развития производства по всей территории, а не только в мегаполисах. Кстати, это и есть те самые «точки роста», по сути, о которых любят говорить создатели ТОСЭР, только в данном случае упор делается на уже существующие производства, а не создание их с нуля. Еще одно интересное предложение – снижение торговых наценок и обеспечение населения местной продукцией, под брендом «Продукты Приангарья»…

На самом деле там еще много разных социальных новаций, по поддержке материнства, сельского хозяйства, строительству социального жилья и т.д. Интересно, насколько эффективным окажется такой подход? По моему мнению, Левченко старается опытным путем реформировать сложившуюся российскую экономику, используя опыт т.н. !скандинавского социализма!, при этом используя позитивный опыт СССР, а также, возможно, азиатского социализма – Китая, Сингапура и т.д. Интересно, как моно реализовать левую мысль в условиях одного развитого российского региона, при том, что на уровне федерального правительства явно главенствуют идеи корпоративизма», – написал Гращенков.

Ранее в комментарии «ПолитНавигатору» экономист Борис Кагарлицкий заявил, что за экспериментом Иркутской области по возвращению пятилетки будут внимательно следить все регионы России.

Также сообщалось, что Иркутская область заняла первое место среди 12 сибирских регионов в рейтинге, составленном Центром развития региональной политики.

В этом году губернатор Сергей Левченко принял решение участвовать в выборах и в очередной раз возглавить область. «ПолитНавигатор» писал о его высоких шансах и о том, как конкуренты губернатора пытаются воспользоваться трагедией с сильным наводнением в регионе, устроив «травлю» руководителя в подконтрольных СМИ.