Новая версия обнаружения украинского военного в Крыму: Бежал и убил сослуживца

02.06.2020, Киев, Игорь Петров

Исчезновение с передового поста в Херсонской области военнослужащего 95-й десантно-штурмовой бригады Евгения Добринского, который впоследствии был обнаружен в Крыму, вряд ли стало следствием его похищения.

Это в эфире «Радио Свобода» признал экс-сотрудник Главного управления СБУ в Киеве, консультант комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Ступак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отсутствие Евгения Добринского на наблюдательном посту в районе полуострова Чонгар, где он нес службу, было выявлено 30 мая. Рядом с наблюдательным постом были обнаружены следы борьбы. Некоторые украинские СМИ и эксперты выдвинули версию о том, что пограничник был похищен российскими спецслужбами.

Ступак раскрыл некоторые детали, которые опровергают первоначальную украинскую версию о том, что пропавший Добринский был на посту безоружным.

«Если исходить только из того, что есть в открытом доступе, то я не верю в похищение. Форпост находится в непосредственной близости от российских позиций. Военнослужащий пропал, его оружие и амуниция остались на месте, неподалеку обнаружены следы борьбы.

Выходит, что человек, который находился на своем месте, нес службу, оставил оружие, вышел за пределы места несения службы, вступил с кем-то в борьбу и был похищен.

Возникает вопрос: неужели он один находился в непосредственной близости от российской границы, где находится огромное количество российских военных, российских спецслужб которые то и дело норовят спровоцировать или похитить? То есть, прямая боевая угроза. И он находится один? И он оружие оставил?

Тут два варианта. Либо руководство погранзаставы полностью безалаберное, и заставило нести службу одного человека, либо это была самоволка», – считает Иван Ступак.

Он предполагает, что на посту было двое военнослужащих, один попытался уйти, второй попытался помешать ему, и погиб.

«Оружие находилось на месте, оно осталось нетронутым. Пропал военнослужащий, неподалеку обнаружены следы борьбы. Появилась дополнительная информация, что погиб еще одни военнослужащий той же бригады. Я не хочу делать инсинуации, но мое внутреннее убеждение – их на посту находилось двое, один из них попытался уйти, второй попытался помешать ему, погиб, и первый исчез в сторону российской границы, совершил самоволку. Следы борьбы – не на месте службы, вдалеке, а военнослужащий не имеет права покидать свой объект несения службы. Это уголовная ответственность», – считает Иван Ступак.

Теоретически, российская сторона могла похитить военнослужащего, но для такого похищения нет мотива.

«Не в нашу пользу играет (версия о самоволке), проще сказать, что «россияне похитили». Я не исключаю, что они могли такое совершить, но зачем им рядовой сотрудник? В Крым ежегодно съезжается невероятное количество наших чиновников, военных, с которыми можно вести длительные вербовочные беседы, они возвращаются обратно в Украину и могут поставлять информацию долго.

А здесь, – ну, похитили, ну, рассказал, что заступает на дежурство три раза в неделю, командир такой-то. Все, больше ничего он не знает. Смысл его воровать? Его не было, абсолютно.

А если даже предположить, что похищали его, то проникли бы на место, где он несет службу, похитили бы, и оружие бы забрали, и документацию. Но об этом же ни слова нет», – сказал Иван Ступак.