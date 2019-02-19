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19.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Украина
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Новинский может лишиться украинского гражданства

Из-за критики президента Украины Петра Порошенко миллиардера, депутата ВР Вадима Новинского неоднократно пытался лишить украинского гражданства.

Об этом Новинский рассказал в эфире телеканала «ZIK», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Было несколько попыток лишить меня гражданства. Когда я проявлял особую активность на политическом поле и критиковал деятельность президента Порошенко, когда проходили крёстные хода – в очередной раз были такие волны, их было три или четыре», – пожаловался он.

Также Вадим Новинский вспомнил, что в последний раз его хотели лишить гражданства за попытку помешать инициативам президента Петра Порошенко по созданию новой украинской «церкви».

«Последняя попытка была в апреле 2018 года, когда я занял жесткую позицию по отношению к инициативе президента Порошенко по созданию так называемой Поместной церкви. Хотя по факту это не церковь – это политическая организация с религиозным названием, которая действует в интересах Петра Порошенко. Это своеобразный религиозный департамент администрации Порошенко», – резюмировал миллиардер.

Напомним, ранее Вадим Новинский выступал резко против раскола УПЦ и создания СЦУ и даже подавал в Конституционный суд заявление с просьбой признать незаконным постановление Верховной Рады, которая поддержала обращение президента Петра Порошенко к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Православной церкви в Украине.

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