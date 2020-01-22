Новое громкое убийство – Украина срывает встречу «нормандской четверки»

22.01.2020, Киев, Ольга Козаченко

Последние события в Донбассе наглядно показывают, что конфликт в регионе далек от своего мирного разрешения.

К такому выводу пришли опрошенные «Московским комсомольцем» политические эксперты, давая оценку последним событиям.

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В публикации отмечается, что в ночь на 21 января в Донецке возле лифта своего дома был застрелен заместитель командира полка спецназа внутренних войск Алексей Кривуля, которому трижды выстрелили в спину.

Кроме того, 20 января замсекретаря СНБО Сергей Кривонос заявил, что ВСУ должны быть готовы силой вернуть Донецк и Луганск в состав республики и призвал реформировать армию таким образом, чтобы она смогла вести наступательные боевые действия.

В то же время руководитель Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов полагает, что никаких особенных факторов, которые говорили бы о том, что в Донбассе намечается или уже происходит эскалация конфликта, нет.

«При этом целому ряду политиков выгодно представить ситуацию в ином ключе. Ведь ни для кого не секрет, что тема Донбасса давно выбыла из числа приоритетных в международной повестки. Вместе с тем, ничто не говорит и о скорой разрядке. Переговоры в Минске буксуют, а договоренности, достигнутые в рамках «нормандской четверки» в Париже, остаются нереализованными. Во Франции была достигнута договоренность о том, что «нормандский саммит» проведут еще раз в марте-апреле 2020 года, но если ситуация останется прежней, ничего подобного не произойдет. Просто нет причины для новых переговоров», – сказал Денисов.

Похожего мнения придерживается и замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин, по словам которого, в Донбассе идут вялотекущие военные действия, которые давно стали нормой для региона, но при этом каждый из эпизодов в этом противостоянии может быстро перерасти в широкомасштабные столкновения.

Поэтому эксперт предлагает не ограничиваться тремя демилитаризованными районами, созданными ради проведение «нормандской четверки», а всерьез подойти к выполнению Минских соглашений и тех договоренностей, которые были достигнуты в Париже, в том числе к разведению войск по всей линии фронта.

«При этом нет никакой надежды на то, что в обозримой перспективе Франция и Германия надавят на Киев, чтобы он выполнил свои обещания. Сегодня у них есть более важные темы, например, конфликт в Ливии. Ситуация на Донбассе отошла на второй план. Но если Киев ничего не предпримет, весной новой встречи в «нормандском формате» не будет, потому что президенту Украины Владимиру Зеленскому просто не о чем будет рассказать», – резюмировал Жарихин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 20 января в Донецке был застрелен заместитель командира полка специального назначения внутренних войск ДНР, более известного как интербригада «Пятнашка», Алексей Кривуля (позывной «Грин»).