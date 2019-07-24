Новосибирск станет примером для Москвы и Санкт-Петербурга

24.07.2019, Москва, Максим Карпенко

Если в Москве и Санкт-Петербурге избиркомы отменили регистрацию представителей несистемной оппозиции, то новосибирский ЦИК дал «зеленый свет» на участие в выборах члена команды Алексея Навального, кандидату в мэры города Сергею Бойко.

Как сообщил в своем блоге действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть, в выборах должны принимать участие все, кто следует российскому законодательству и правилам избирательного процесса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я всегда был и остаюсь сторонником честных, открытых и конкурентных выборов. Считаю, что любой кандидат, который действует по закону, должен быть допущен до выборного процесса, если он в полной мере обеспечил своё участие документами, подписями горожан в свою поддержку как того требует избирательный кодекс. Более того, в деятельность избирательной комиссии никто не должен вмешиваться и каким-либо образом оказывать на неё давление.

Занимайтесь агитацией, проводите встречи с избирателями, информируйте граждан о своих планах, предвыборных программах и намерениях. Новосибирск называют «витриной» российских демократических процессов. Коалиции, декларации – каждый кандидат имеет право в чём-то участвовать или не участвовать. Считаю недопустимым принуждать кого-то из кандидатов к каким-либо действиям против его воли. Выборы мэра Новосибирска должны пройти честно, открыто, согласно букве и духу закона», – написал Локоть.

По мнению политолога Олега Бондаренко, заявление Локтя говорит о его уверенности в собственных силах и желании одержать честную победу на выборах.

«Это заявление направлено на то, чтобы повысить интерес к выборам, повысить явку. Оно демонстрирует уверенность Анатолия Локтя в собственных силах, в своей победе. Это также говорит о том, что Новосибирск может быть примером для Москвы и Санкт-Петербурга, где, как известно, оказывалось некоторое давление на центризбирком с тем, чтобы помешать регистрации кандидатов от несистемной оппозиции. В этом смысле Новосибирск показывает, что выборы могут быть честными и конкурентными, в них могут принять участие все желающие, собравшие необходимое количество подписей», – заявил Бондаренко в комментарии «ПолитНавигатору».

Ранее сообщалось о том, что представитель несистемной оппозиции в Новосибирске, член команды Алексея Навального, Сергей Бойко, затевает локальный «майдан» в третьем по численности населения городе России. Несмотря на то, что новосибирский избирком не заявлял о недопуске Бойко кандидатом в мэры города, оппозиционер уже заранее объявил это свершившимся фактом и собирает уличные акции протеста.

При этом, действующий мэр – коммунист Анатолий Локоть имеет высокие шансы выиграть избирательную кампанию и остаться на должности на второй срок.