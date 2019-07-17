Навальнята начинают раскачивать третий город России

17.07.2019, Москва, Елена Острякова

Представитель несистемной оппозиции в Новосибирске, член команды Алексея Навального, Сергей Бойко, затевает локальный «майдан» в третьем по численности населения городе России. Несмотря на то, что новосибирский избирком не заявлял о недопуске Бойко кандидатом в мэры города, оппозиционер уже заранее объявил это свершившимся фактом и собирает уличные акции протеста.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» сообщил директор Фонда прогрессивной политики, политолог Олег Бондаренко.

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По словам эксперта, Бойко пытается брать пример с Москвы, где кандидаты, не допущенные избиркомом к кампании из-за обнаруженных нарушений в собранных подписях, «раскачивают» ситуацию аналогичными акциями.

«Дурной пример заразителен, и в третьей столице России, Новосибирске, кандидат Навального, Сергей Бойко, глядя на Москву, где происходят протесты и несанкционированные акции, решил повторить этот опыт.

Но у него нет на руках никакого решения ни о допуске на выборы, ни о нерегистрации – он начинает готовить почву для того, чтобы устроить бузу в Новосибирске. Его люди подали кучу заявок на проведение митингов на следующей неделе в Новосибирске.

Фактически, его кампания по сбору подписей, как говорят знающие кандидаты, была профанацией, есть факты, свидетельствующие о том, что он не собирал подписи на самом деле, связанные как с количеством зарегистрированных подписей, так и с общей ситуацией и количеством волонтеров, которые работают с определенной базой.

По всем прикидкам видно, что кандидат Навального в Новосибирске, Сергей Бойко, идет не по пути легитимному, законодательному, не по пути реального участия в выборах, а сам подводит к своей вероятной нерегистрации.

Ярче всего об этом говорит количество заявок, которое уже подано на различные уличные акции на следующей неделе. Повторюсь, никаких решений о его нерегистрации нет. Видно, что он решил отработать майданную технологию по примеру московских «навальнят» в Новосибирске. Я думаю, что сибиряки в этом смысле люди более прагматичные и вряд ли будут готовы к этому присоединяться», – считает Бондаренко.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Новосибирский обком КПРФ выдвинул действующего мэра города Анатолия Локтя кандидатом на должность градоначальника. Он имеет высокие шансы выиграть избирательную кампанию и остаться на должности на второй срок.

Новосибирск по числу населения занимает третье место в РФ, развивается столичными темпами и за год увеличил бюджет развития в пять раз. Власти Новосибирска ожидают, что дополнительный стимул в развитии города обеспечит реализация проекта «Академгородок 2.0» – ранее президент Владимир Путин поддержал создание современного научного центра, который предусматривает появление тысяч новых рабочих мест в городе.