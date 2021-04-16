Новые санкции Байдена не стали проблемой для России

16.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Соединенные Штаты проводят в отношении Российской Федерации политику наращивания напряжения.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташев, отвечая на вопрос, как новые антироссийские санкции Вашингтона отразятся на российской экономике.

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«Рынок уже отреагировал падением рубля. Это реакция в целом на американскую политику наращивания напряжения. Сами по себе американские санкции – не проблема. Кроме возможности покупать облигации напрямую – ничего не меняется. А мы спокойно проживем и без этого. Был запрет американцам кредитовать российскую экономику – никто от этого сильно не страдал. Если надо такое сотрудничество наладить – можно это делать через офшорные прокладки. Вообще цель США в том, чтобы помешать российской экономической устойчивости перейти в реальный подъём», – сказал Колташев «Комсомольской правде».

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях.

После этого он выступил с примирительной выступил с примирительной речью, которой остались недовольны украинские националисты.