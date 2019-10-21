Новые украинские корветы потопят первым российским залпом

21.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Строительство кораблей класса «корвет» обойдется для Украины в немалую сумму, но при этом не имеет практической ценности.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, отвечая на вопрос о возобновлении соответствующей государственной целевой программы.

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«Моряки меня убеждают в том, что корвет нам необходим. Но планируется построить четыре таких корабля, стоимостью в $250 млн каждый. То есть суммарно они будут стоить около $1 млрд. Это заоблачная сумма. И тогда я начинаю думать, а какие усилия приложит Россия для того, чтобы в случае начала морского конфликта потопить такой корвет? Если мы говорим о том, что количество крылатых ракет, которые может выпустить Россия в первом же залпе, вдвое превышает количество каналов сопровождения наших систем ПВО, то мы приходим к пониманию, что прикрыть наш корвет мы не сможем, а значит в случае начала боевых действий мы его потеряем», – сказал эксперт.

«То есть риск быть потопленным в закрытой акватории Черного моря у этого корабля очень велик. Вот и получается, что корвет нам необходим, скорее, с профессиональной точки зрения, но не как боевая единица. Другими словами, этот проект имеет стоимость, но не имеет ценности», – резюмировал Згурец.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее в Киеве подтвердили, что если Украина и сможет достроить свой единственный корвет проекта 58250, то только в качестве сторожевого корабля.

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