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15.01.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Вооруженные силы, Провокации, Россия
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Новый азовский поход пройдет под прикрытием кораблей НАТО – украинский генерал

Следующая попытка судов ВМС Украины прорваться через Керченский пролив будет более подготовленной.

Об этом в интервью киевской газете “Факты” заявил ветеран украинской внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

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По его словам, украинские корабли имеют точно такое право проходить через Керченский пролив, как и российские.

“То, что заявил президент Петр Порошенко о проходе кораблей через Керченский пролив, — это правильно”, – сказал Богдан.

Издание поинтересовалось, не будут ли снова задержаны моряки ВМС Украины.

“Следующий проход через пролив будет более подготовленным. На этот раз нас будут сопровождать корабли НАТО и ОБСЕ. Уже существуют такие договоренности”, – утверждает генерал.

Он полагает, что россияне блефуют и им якобы “придется пропустить” украинские корабли.

При этом ветеран украинской разведки не смог назвать точную дату прохода судов ВМСУ.

“Всему свое время. Украина будет свободно пользоваться и Керченским проливом и Азовским морем. Просто на этот раз мы не должны снова совершить ошибку. Нужно все очень хорошо подготовить. Для того, чтобы избежать дальнейших провокаций со стороны Кремля, в Одесский порт прибыл британский военный корабль. Если Украина даст согласие, то корабли НАТО смогут появиться и в других черноморских портах, таких как Херсон, Николаев, Очаков”, – заявил Богдан.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 25 ноября прошлого года украинские военные пытались перебросить из Одессы в Мариуполь на Азовском море два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Российские пограничники пошли на таран кораблей ВМС Украины, закрыв для прохода Керченский пролив.

В итоге провокации все три украинских судна вместе с членами экипажей были задержаны российскими пограничниками.

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