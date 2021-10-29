Новый боевой корабль проходит испытания перед включением в состав Черноморского флота

29.10.2021 13:24 (Мск), Севастополь, Максим Карпенко

Новейший патрульный корабль «Сергей Котов», который вскоре войдет в состав Черноморского флота, впервые вышел в море из Новороссийской военно-морской базы для прохождения заводских ходовых испытаний.

Об этом сообщили в пресс-службе ЧФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ходе первого этапа ЗХИ в море будет проверена работа систем жизнеобеспечения, энергетики и живучести, работа средств радиотехнического вооружения, связи, вентиляции и кондиционирования, а также показатели скорости, маневренности и остойчивости корабля… После завершения данного этапа ходовых испытаний судостроители совместно с экипажем проведут ревизию корабельных систем, устройств и механизмов и продолжат его подготовку к следующему этапу в соответствии с планом Государственных испытаний», – сообщили военные.

«Сергей Котов» стал четвертым кораблем серии проекта 22160 – однотипные корабли «Дмитрий Рогачев», «Павел Державин» и «Василий Быков» уже несут службу в составе Черноморского флота. Они вооружены крылатыми ракетами «Калибр», а также способны нести вертолет и несколько беспилотников.

«ПолитНавигатор» также сообщал, что недавно сторожевой корабль «Павел Державин» подошел к берегам Одесской области, наблюдая за уходом из украинского порта американского корабля «Гамильтон».