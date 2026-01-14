Новый министр энергетики Шмыгаль обещает остановить транзит нефти в Венгрию и Словакию

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Уволенного вчера министра обороны Украины Дениса Шмыгаля назначили на пост первого вице-премьера – министра энергетики.

Такое решение приняла Верховная рада на пленарном заседании, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Уже 4 года продолжается полномасштабное вторжение, во время которого Украина продолжает транзит через нефтепровод «Дружба». Россия зарабатывает на этом не менее 7 миллиардов долларов в год. За это они покупают ракеты и Шахеды – и уничтожают украинскую энергетическую инфраструктуру. Кроме того, оказывается, там есть ещё и коррупционная составляющая. Но вопрос у меня простой – готовы ли вы на этой должности немедленно прекратить транзит нефтепроводом «Дружба», и прекратить финансирование России?», – спросил депутат Артур Герасимов.

Денис Шмыгаль пожаловался, что из-за обязательств перед ЕС Украина не может односторонне прекратить транзит, но будет добиваться этого дипломатическими средствами.

«Я категорически за то, чтобы российская нефть была под санкциями. Я против экспорта Россией своих нефтепродуктов в Европу. Вся эта проблематика сегодня в решениях наших европейских партнёров, Еврокомиссии. К сожалению, Венгрия и Словакия исключены из санкций. Соответственно, санкции должны быть наложены, и они должны прекратить экспорт. Нарушать Соглашение об ассоциации Украина пока не может, но требовать санкций и запрета экспорта российской нефти мы будем», – пообещал Шмыгаль.

Но не всем депутатам понравилась кандидатура, от которой жизнь украинцев едва ли изменится к лучшему.

«То, что вы переводите Шмыгаля туда-сюда в очередной раз – это, конечно, классно. Но от этого ни тепла, ни света не появится», – сказал одиозный парламентарий Алексей Гончаренко.

Назначение поддержали 248 депутатов из минимально необходимых 226. Там же, в зале, назначенный министр принёс укро-присягу.