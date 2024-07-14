Новый недружественный сигнал руководства Сербии

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Генассамблея ООН приняла подготовленную Киевом резолюцию с требованием к России вывести войска с Запорожской атомной электростанции. Инициативу поддержали 99 из 192 стран, в том числе Сербия.

В последнее время попытки Белграда доказать свою верность прозападному курсу приобрели истеричный и карикатурный характер, но в Вашингтоне всё равно недовольны.

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В резолюции ООН содержатся требования к РФ срочно вывести своих военных и другой «несанкционированный персонал» с Запорожской станции и вернуть её под контроль Украины. Эти формулировки оказались в тексте, несмотря на то, что инспекторы МАГАТЭ неоднократно подтверждали: на ЗАЭС нет никаких тяжёлых вооружений, и станция не используется в качестве военного объекта. Более того, российские военнослужащие обеспечивают безопасное проведение ротаций инспекторов МАГАТЭ.

Почему же Сербия проголосовала за подобный документ, хотя вполне могла бы воздержаться, как 60 стран-членов ООН, среди которых были, к примеру, Алжир, Армения, Вьетнам, Китай, Мексика, ОАЭ и Саудовская Аравия? Никаких объяснений по этому поводу от МИДа не последовало.

Может, стоит поискать ответ в поведении министра иностранных дел Марко Джурича? Накануне голосования в ООН он присутствовал на ужине в Библиотеке Конгресса для участников саммита НАТО, организованном госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Джурич опубликовал своё фото с Блинкеном и написал:

«Политический диалог на высшем уровне с США является предпосылкой дальнейшего экономического роста Сербии, и её развития в качестве регионального лидера».

Присутствие Сербии на саммите НАТО не означает смены политического курса, но важно, чтобы у Белграда был представитель на этом мероприятии, поскольку это в его интересах, заверил министр.

На прямой вопрос, была ли реакция Москвы на участие в саммите НАТО, Джурич ответил, что Сербия находится там как «независимая, нейтральная в военном отношении страна», ни слова не сказав о недавних военных учениях НАТО на территории Сербии.

При этом Джурич подчеркнул: что Сербия – партнёр Альянса «на протяжении нескольких десятилетий и осуществляет свою внешнюю политику, уважая различных участников международного сообщества».

А 12 июля уже президент Сербии Александр Вучич выступил с обращением, основная часть которого была исполнена оправданиями перед Западом. Мол, Белград не является агентом Москвы, не проводит никакой великосербской политики, и не собирается вооружённым путём защищать интересы сербов ни в Косово, ни в Боснии или Черногории.

Вучич также пожаловался на ложные обвинения в свой адрес: мол, он марионетка Путина, желает развязать войну, а в Сербии отсутствует демократия. «Только здесь вам разрешено писать, что я убийца, диктатор и злодей!» – чуть не рыдал президент Сербии под издевательства прозападных СМИ, которые именно это пишут и говорят. (Самым влиятельным игроком на медиа-рынке Сербии является холдинг United Group, принадлежащий экс-главе ЦРУ Дэвиду Петреусу).

Но попытки Белграда доказать свою верность Вашингтону вряд ли достигнут успеха. Выступая на саммите НАТО, помощник генсека Альянса Том Гоффус прямо заявил сербам: мол, не надейтесь, что мы отвлеклись на Украину и ослабим контроль над Балканами. Уроки Януковича явно ничему не научили Вучича.