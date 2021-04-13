Новый режим Косово заговорил с Сербией языком ультиматумов и шантажа

13.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Экс- глава Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии, посол Сербии в США Марко Джурич отреагировал на заявление «премьер-министра» Косово Альбина Курти о возобновлении «мер взаимности».

Об этом сообщает «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Посол Сербии в США Марко Джурич оценил сегодня заявление «премьер-министра» Косово Альбина Курти о возобновлении «мер взаимности», то есть признание документации Сербии Приштиной взамен на признание Белградом документации Приштины, что фактически будет означать признание независимости Косово, на что Белград пойти не может, а следствием этих мер является недопуск сепаратистами сербских товаров, ГСМ и медикаментов в Косово.

По словам посла, подобный шаг – не более чем попытка обратиться к Сербии языком ультиматумов и шантажа, что, по его мнению, является чем-то гораздо более серьезным и опасным, чем просто угрозы. Он отметил, что президент Сербии Александр Вучич и правительство страны, твердо привержены конструктивному диалогу, при этом определенно не позволят Курти или любому другому албанскому лидеру использовать язык угроз и шантажа в диалоге.

«Я не думаю, что речь идет только об угрозах, к сожалению, речь идет о чем-то более опасном, – считает Марко Джурич. – Есть также попытка обратиться к Сербии языком ультиматумов и шантажа: либо вы безоговорочно признаете односторонне провозглашенную независимость Косово, либо столкнетесь с местью, в различных гибридных формах и карательных мерах».

Марко Джурич.

Дипломат считает, что «карательные меры» режима Курти будут в первую очередь направлены на экономику и физлиц, осуществлявших любые перевозки между центральной Сербией и Косово. По его словам, такой дискурс из Приштины может стать неожиданностью только для тех, кто по наивности или, исходя из собственных политических интересов, необоснованно видел в Курти представителя «умеренного или гражданского крыла».

«Лично я считаю, что в новом правительстве Приштины нет ничего умеренного, и более широкое международное сообщество, и все те, кто в регионе с оппортунистическими или иными причинами, благожелательно наблюдал за ним, вскоре убедятся в этом», – отметил Джурич.

Дипломат напомнил, что через неделю после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Приштину к конструктивному подходу в диалоге, Курти вместо этого объявил о мерах взаимности. А затем официальный представитель его партии «Самоопределение» объявил об объединении с Албанией «при необходимости – с автоматом». И кульминацией процесса стали требования НПО из Приштины о возбуждении уголовного дела в отношении настоятеля монастыря Високи Дечани Савы Янича.