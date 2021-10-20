Нуланд не соизволила проинформировать Зеленского о переговорах в Москве

20.10.2021 17:28 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Москва ведёт переговоры о судьбе Украины напрямую с Вашингтоном из-за того, что киевское руководство полностью подконтрольно американцам.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лавров сказал о том, что мы возобновили диалог с Нуланд, и в принципе мы изначально были не против того, чтобы Америка присутствовала в Минских переговорах и нормандском формате, но Украина для этого не нужна. Вот о чём сказал Лавров, что раз Зеленский под полным колпаком у этой же Нуланд, зачем с Зеленским встречаться? Мы будем решать вопрос Украины с Нуланд», – отметил эксперт.

«Причём заметьте, что сказал Зеленский вчера в интервью телеканалу «IСTV»: «Нуланд что-то обсуждала в Москве, но я пока не знаю что». Обратите внимание, ему ни американский посол, ни любой другой американский чиновник даже не рассказал в итоге, о чём были переговоры в Москве. Нуланд даже не позвонила кому-то в МИД или Зеленскому, чтобы рассказать, что они решили с Лавровым», – сказал Корнилов.

Напомним, ранее в Москве заявили, что Украина становится все менее важной для США в глобальной стратегии Вашингтона и его противостоянии с Китаем. Об этом свидетельствует трехдневный визит помощника Госсекретаря США Виктории Нуланд, которая далее отправится не в Киев, а в Бейрут.