21.09.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Политика, Россия
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«Объединяться с РФ будет уже новое руководство Белоруссии» – Кедми


Более глубокая интеграция Белоруссии в состав Союзного государства произойдет после анонсированных изменений Конституции республики и выборов нового президента страны.

Об этом в эфире израильского телеканала Iton-TV заявил экс-глава израилськой спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пойдет процесс сближения и установления отношений с Россией. Он не идет так, как кто-то хотел: завтра подпишут соглашение и тогда все будет – нет. Тихо, спокойно, этап за этапом. Вот сейчас кто приехал в Белоруссию? Шойгу приехал. То есть первое, что волнует Россию – это военная безопасность.

Второе – начнутся процессы в Белоруссии принятия новой Конституции, так как в России, и будет новая Конституция, и примут ее, и пройдут выборы по новой Конституции. И государство, которое будет устроено по новой Конституции, после новых выборов, с тем руководством, которое выберут, а оно будет немного, а может, много отличаться от нынешнего, и будут заключать новые соглашения между Россией и Белоруссией в рамках Союзного государства. В этом направлении и идет. Какие этапы будут, что кому будет – это уже другой вопрос», – заявил Кедми.

Ранее заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев предположил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко затянет проведение конституционной реформы и использует ее, чтобы передать власть сыну.


Депутат Госдумы Евгений Федоров отметил, что на недавней многочасовой встрече президентов России и Белоруссии в Сочи Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали процесс объединения государств, поэтому она и была закрытой.

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