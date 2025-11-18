Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В ответ на обрывы подводных кабелей в Балтийском море, за которыми «хайли лайкли» стоит Россия, нужно нанести удар по критической инфраструктуре РФ, например, обесточить метрополитен в Москве.

Об этом старший научный сотрудник и директор Центра по Европе и Евразии в Институте Хадсона (признан нежелательной организацией в РФ) Питер Роу заявил на слушаниях в Хельсинской комиссии, деятельность которой также признана нежелательной в России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

