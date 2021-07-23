Обиженный на Байдена Зеленский уволил с высокой должности креатуру Вашингтона

23.07.2021

Новости Украины

Стремясь отомстить американскому лидеру Байдену за «Северный поток-2», президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы внешней разведки Валерия Кондратюка, а на его место назначил выпускника Академии ФСБ Александра Литвиненко.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил киевский журналист Александр Зубченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журналист сказал, что Валерий Кондратюк являлся креатурой Вашингтона и тесно общался с Джо Байденом во время его визитов на Украину.

«Будучи вице-президентом США и приезжая в этом статусе в Украину, Джо Байден всегда просил, чтобы в «Борисполь» его отвозил именно Кондратюк. Вот насколько конфиденциальными и дружественными были отношения между ними. После оглашения сделки между Байденом и Меркель относительно «Северного потока – 2» президент открыто продемонстрировал Вашингтону свое возмущение, уволив креатуру Госдепа с ключевой должности в спецслужбе», – написал Зубченко.

На освободившуюся должность был назначен Александр Литвиненко, который до этого руководил Национальным институтом стратегических исследований. Соответствующий указ опубликовали в пресс-службе президента Украины.

Это назначение вызвало радость у некоторых русофобов.

«Назначение Александра Литвиненко главой разведки мне нравится. Это реально умный и профессиональный кадр. Помню, в 2007 году мы с ним обсуждали вероятность войны с Россией и сошлись, что она неизбежна», – написал в соцсети одиозный политолог Юрий Романенко.

В свою очередь, спикер «УНА-УНСО» Назар Приходько уверен, что украинский президент нажил себе серьёзного врага в лице уволенного генерала.

«Нажил себе Зеля врага… Кондратюк слил пленки Медведева, а его уволили. Дальше будет…» – написал националист в своём блоге.

Интересно, что в 1994 году Александр Литвиненко закончил Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСБ России. В 2014-2019 годах был заместителем секретаря СНБО, после чего, уже Зеленским был назначен руководителем Национального института стратегических исследований.

Однако, несмотря на свою бывшую связь с Россией, Литвиненко отметился рядом русофобских заявлений – в частности, о возвращении Крыма после того, как Россия «ослабнет».

«Я уверен, что Крым мы освободим, но когда будет критическое ослабление российского государства», – говорил он в одном из интервью.

Назначение прокомментировал экс-депутат Верховной рады Георгий Крючков.

«Происходят неожиданные и не совсем понятные изменения. Очевидно, с увольнения Авакова началось какое-то движение. Чем оно вызвано, я, честно говоря, сказать не могу. Очевидно, в руководстве страны происходит что-то серьезное. Возможно, мы сейчас находимся накануне каких-то значительных перемен. Вероятно, всё это связано с тем, что под Зеленским сильно поколебалась почва. Мы видим, какие у него сейчас провалы на внешнеполитическом поприще, по сути – это катастрофа. Расчет на то, что Запад будет однозначно поддерживать Украину, не оправдался. Идут какие-то серьёзные процессы, и чтобы лучше понять что происходит, надо немножко подождать», – объяснил он «ПолитНавигатору».