08.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Беспорядки, майдан, Политика
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Обострение ситуации в Белоруссии может случиться в ближайшие дни


Белорусская оппозиция теряет сторонников и поэтому будет провоцировать обострение ситуации в стране перед встречей Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Об этом в интервью youtube-каналу NewsFront заявил белорусский военно-политический аналитик, полковник запаса Александр Тиханский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Силовой блок готов, он уже не поддается на различные провокации, но есть вещи, которые их могут вывести из себя. Как всегда, идет до первой крови. Где-то что-то произойдет – будет жесткая эскалация. И какие дальше последствия, мы можем только прогнозировать», – считает эксперт.

По его мнению, в Белоруссии сейчас отрабатывается сетевое управление протестами, для дальнейшего использования в России. Налицо технологическое отставание и проигрывание в информационной сфере.

«Мы должны думать, как дальше работать в этих социально-информационных войнах, где все сетевое. Они даже маршруты отрабатывают по телеграм-каналам. Здесь нужно иметь ввиду, что все нейтрализовать невозможно, но минимизировать нужно», – сказал Тиханский.


Он считает, что оппозиции не удастся переломить ситуацию, в противном случае белорусская власть пойдет на введение чрезвычайной ситуации.

Как сообщал «ПолитНавигатор», московская газета пророчит Белоруссии «мрак гражданской бойни».

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